Абонентам мобільного оператора «Lifecell» підказали, як швидко вирішити проблему, з якою знайомий майже кожен – раптове закінчення грошей на рахунку.

Якщо гроші на рахунку закінчилися, абоненти «Lifecell» можуть скористатися послугою, в рамках якої буде доступна сума від 40 до 800 гривень.

Ці гроші абонент може використати на будь-які послуги «Lifecell».

«Підключайте послугу та користуйтеся 2 дні без додаткової плати! Використану суму повернете при поповненні рахунку», - кажуть в «Lifecell» про дію послуги «Додаткові гроші» для абонентів.

Варто зазначити, що користуватися цією послугою від «Lifecell» можна без додаткової плати протягом двох днів. Однак плата за користування послугою та доступна сума додаткових коштів визначається згідно з таблицею, опублікованою на сторінці мобільного оператора.

«Якщо протягом 2-х днів ви не зможете поповнити основний рахунок, плата за користування послугою буде утримана при наступному поповненні разом із сумою використаних коштів», - попереджають в «Lifecell».

Варто також пам’ятати, що термін дії додаткових коштів – 7 днів, з дня початку використання.

Якщо протягом цього періоду абонент не поповнить рахунок, можливість користування послугами за рахунок додаткових коштів припиняється.

«Та буде відновлена автоматично після повернення використаних коштів та оплати вартості послуги», - пояснюють в «Lifecell».

Користуватися додатковими грошима можуть індивідуальні та корпоративні абоненти «Lifecell», які обслуговуються на умовах передплати три або більше місяців та поповнили рахунок на 80 грн чи більше за останні 60 днів.

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