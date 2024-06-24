Пожовтіння листя огірків означає, що ваша рослина стикається з якимось недоліком, наприклад, хлорозом.

Якщо огірки не отримують достатньо хлорофілу, що відбувається під час фотосинтезу, рослини не зможуть споживати енергію з різних джерел для свого зростання.

Коли ви виявите жовте листя на рослині огірка, це також означає, що ваша рослина не отримує достатньої кількості поживних речовин, таких як кальцій, залізо, азот і т.д.

Важливо не забувати, що огіркам необхідно отримувати воду та поживні речовини у достатній кількості для свого харчування. зростання та розширення.

Ви можете регулярно удобрювати огірки м'якими добривами, щоб забезпечити рослини огірків поживними речовинами.

Слідкуйте за тим, щоб не передобрити огірки.

Забезпечте огірки калієм та фосфором, щоб вони залишалися сильними та приносили бажані результати.

Можливо, ви чули фразу про те, що надлишок всього – це погано. Якщо ваші огірки отримують добрива у надмірній кількості, це завдасть їм шкоди. Надмірне добриво призведе до пожовтіння листя. Рослинам буде важко забирати воду для свого зростання.

Ви повинні знати, що огірки споживають 95% води, і менше води завдасть шкоди рослинам, тому важливо знати, як часто поливати рослини огірків.

Вам слід припинити огіркам добрива у великих кількостях.

Ви можете зрізати жовте листя огірка, щоб зелене листя могло отримати енергію.

Кількість добрив, які ви давали огіркам раніше, зменшіть його вдвічі.

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