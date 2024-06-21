Достатньо лише завантажити оновлення застосунку "Резерв+", де з'явилася нова функція, яку спеціально приєднали під час мобілізації.

Мобілізація в Україні продовжується через вторгнення рф. У Україні військовозобов'язані громадяни на вимогу ТЦК чи поліції мають пред’явити документ. Стало відомо, який саме документ повинні носити з собою військовозобов'язані українці та пред'являти на вимогу ТЦК.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко.

Так, в Україні на вимогу працівників ТЦК чи поліції військовозобов'язані громадяни повинні пред’явити електронний військово-обліковий документ або паперовий.

Законодавство чітко встановлює, що електронний військово-обліковий документ має такий самий юридичний статус, як і паперовий. Це означає, що особа може вибрати, який документ пред'явити – електронний чи паперовий.

Вона також зауважила, що достатньо лише завантажити оновлення застосунку "Резерв+", де з'явилася нова функція "сканувати QR-код". Ця можливість дозволяє користувачам "Резерв+" зчитувати відповідну інформацію, наводячи на QR-код.

"Для того, щоб можливо було зчитати QR-код, у наших колег мають бути технічні можливості на рівні стандартного класичного смартфону для можливості зчитання цього QR-коду... Після сканування уповноваженний орган бачить абсолютно всю інформацію в режимі реального часу про людину, і це є дуже зручним”, - зазначила Чорногоренко.

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