Залежно від того, хто ви і який у вас знак Зодіаку , ви можете бути створені астрологічно для того, щоб стати космічним бунтівником.

Хоча бунт може розпочатися з першого обуреного крику, який наповнює наші легені та виривається назовні у момент нашого народження.

1. ВОДОЛІЙ (20 січня – 18 лютого)

Завжди думаючи, ці люди мають у голові план, і якщо щось стане на шляху їхнього плану, вони будуть грати в довгу гру, тобто перечекати вас, а потім доставити вам те, що «справді буде». Якщо ви твердо вирішили зробити все по-своєму, насправді не має значення, чи маєте ви справу з Водолієм - вони зроблять все по-своєму, незважаючи на всі ваші зусилля. Думаєш, ти все контролюєш? Не з Водолієм, ні. Пам'ятайте, що довга гра спрямована на те, щоб ви відчували впевненість у тому, що все піде на вашу думку, поки не відбудеться БАМ. Цей бунтівник домігся свого... знову.

2. ОВЕН (21 березня – 19 квітня)

Давайте запам'ятаємо це як принцип майбутнього: Овна не хвилюють ваші правила . Як і Бог, Овен сміється з ваших планів. І чому? Тому що Овен настільки бунтівник, що навіть вони не знають, що у них в голові, все, що вони знають, це те, що вони збираються зробити це по-своєму, всіма правдами і неправдами. Єдине, на що ви можете розраховувати, це те, що вони передбачувані; Очікуйте, що ваш партнер-Овен буде суперечити всьому, що ви кажете, і майте на увазі, що навіть якщо ви згодні з його ідеєю плану, десь у процесі він, швидше за все, також повстане проти цього.

3. ТЕЛЕЦЬ (20 квітня – 20 травня)

Те, що здається очевидним у природі Тельця, проявляється у набагато більш тонкій формі бунту, ніж ви можете собі уявити. Весь цей трюк із «упертою натурою»? О, це правда, але це також міцна основа їхнього особистого бунту. Просто спробуйте змусити людину, народжену під знаком бика, зробити щось, проти чого вона категорично проти. Вам буде легше пересуватися невеликою будівлею. Коли Телець бунтує, йому не потрібно озвучувати свій намір. Вони просто не рухаються, що робить їх одним із найнеслухняніших знаків зодіаку.

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