Мобільний оператор «Київстар» пояснив своїм абонентам, навіщо реєструвати номер і як це зробити швидко.

Вс своєему новому зверненні до абонентів «Київстар» закликав їх реєструвати номери.

«Адже реєстрація номера підвищує безпеку усіх ваших сервісів: від банкінгу до акаунтів у соцмережах та мобільних додатках», - йдеться у новому повідомленні оператора.

Зареєструвати свійй номер можна в Дія.

В «Київстар» також надали коротку інструкцію абонентам, як саме це зробити.

Отже, для того, щоб зареєструвати номер необхідно в першу чергу авторизивутись на сайті «Київстар».

«Надішліть копію паспорта через Дію: ID-картки чи закордонного. Або ідентифікуйтеся за допомогою BankID НБУ», - розповіли в «Київстар» про наступні кроки.

Далі слід підписати заяву на реєстрацію прямо на екрані та дочекатися сповіщення, що номер зареєстровано.

Сервіс онлайн-реєстрації номера безкоштовний, не впливає на тариф, залишок на рахунку та підключені послуги абонента.

У свою чергу один з абонентів «Київстар» поцікавився, чому не можна зареєструвати номер, де тариф «Все разом».

«При переході на обслуговування по договору спочатку треба роз'єднати послуги. Це потрібно для коректного обслуговування в білінговій системі», - пояснили в «Київстар».

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