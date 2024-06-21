Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 червня із передбаченням з використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро на одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 червня вже тут.

Більшість карт Таро перевернуто, а це означає, що ми робимо речі, які потребують зрілості та зростання.

Що принесе вашому знаку зодіаку читання карток Таро? Продовжуйте читати та побачите.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 21 червня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

Четвірка Жезлов - знак досягнень, і ви зробили приголомшливу роботу, Овен. Скоро ви досягнете мети, яку поставили собі. Спочатку це було мрією, але тепер це стає реальністю.

Це була справжня подорож, повна жертв та захоплюючих пригод. З нетерпінням чекаю на це. А коли настане час святкувати, не забудьте зробити це стильно.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сімка Меч, перевернута.

Телець, перевернута Сімка Меч – це не зовсім те, що ви хочете почути прямо зараз. Отже, сідайте за це.

Ті вперті методи, які допомагають вам пройти через все, стали трохи надто. Настав час адаптуватися та навчитися бути гнучкими, коли це необхідно. Це процес, що навчається, тому ви можете це зробити. Практика робить досконалим.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Зірка.

Зірка - це знак того, що Всесвіт має вас і завжди поряд з вами. Але щоб отримати всі благословення, які приходять до вас, вам потрібно зробити кілька речей, Близнюки.

Тримайте одну ногу на землі, поки ваша голова залишається наповненою надією. Не бійтеся просити, що вам потрібно.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернута.

Перевернутий Туз Пентаклей – неприємна карта. Це може означати, що ви намагалися отримати роботу, але не змогли.

Якщо це так, швидше за все, ви дійсно хотіли цю роль і, можливо, навіть пройшли співбесіду, але з тієї чи іншої причини ви не отримали пропозицію.

Це схоже на розчарування, але хороша новина в тому, що до вас прийде щось найкраще, навіть якщо ви зараз так не відчуваєте. Продовжуйте шукати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перекинута.

Поки що зарано передбачати, що станеться далі, тож зачекайте з повним оголошенням.

Ви дуже схвильовані тим, що хороші новини, здається, вже в дорозі, настільки, що готові опублікувати їх у соціальних мережах і написати всім своїм друзям про те, що може статися.

Перевернута Трійка Кубків — нагадування про те, що не слід робити поспішних висновків. Це може бути свято, але "якщо" - це не "так".

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Четвірка Меч, перевернута.

Ваше життя стає однією з тих історій, в яких виберіть свій власний кінець.

У тебе є вибір, Діво, і ти, можливо, не знаєш, який варіант вибрати, але ти маєш бути сміливою та хороброю.

Вам необов'язково знати. У цьому привабливість цієї ситуації. Все, що вам потрібно зробити, це вжити заходів.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Імператор.

Багато чого з того, що відбувається у світі, пов'язане зі зміною влади. Цього тижня ви, можливо, відчуєте трохи більше влади у своїх руках.

Імператором керує Овен, тому, незважаючи на вашу невимушеність і потребу в балансі, вам потрібно докласти трохи більше сили в ситуаціях, коли ви бачите, що перед вами відкривається можливість.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила перевернута.

Ти втратив упевненість у собі, Скорпіоне. З добрими людьми постійно трапляються погані речі, але не звинувачуйте себе за ситуацію, яка мала піти в один бік, але не спрацювала за планом.

Перевернута карта Таро Сила показує, що відчуваєте себе захопленим ситуацією. Таке трапляється, але це не означає, що завтра не буде найкращим. Він може.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Жезлов, перекинута.

У тебе закінчились ідеї. Насправді вигоряння починає закрадатися. Ви не бачите нового ухилу, і це трохи лякає.

Є ймовірність, що ви зіткнулися з якимсь творчим блоком, що ґрунтується на тому, що показує Трійка Жезлов, коли вона перевернута.

Зробіть щось інше, щоб розпалити іскру і знову вдихнути нове життя у свій світ.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Суд.

У цьому питанні ти маєш довіряти своїй інтуїції, Козеріг.

Коли ви перевірили факти, провели всі дослідження та отримали поради від інших, все це вказує на висновок, який вам знадобиться.

Ви можете все ще сумніватися, наводячи справи в рух, але саме тут ваші дії будуть говорити голосніше, ніж слова.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Якось ви забули, хто ви, і це веде вас по дорозі, на якій ви робите помилки і розплачуєтеся за це.

Дуже легко бути введеним в оману людьми, які, здається, знають більше, ніж ви, але іноді, Водолій, вам потрібно просто робити те, що здається правильним, а не піддаватися тиску однолітків.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута.

Риби, тобі доведеться від чогось відмовитись. Ви можете не захотіти цього через страх, і це найважча частина зростання, з якою ви стикаєтесь. Вважайте це шансом звільнити місце для нового, прекрасного розділу.

Чим раніше ви позбавитеся негативу у своєму житті, тим швидше ви зможете увійти у щастя та радість.

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