Українцям розповіли, якою буде пенсія, якщо людина отримує мінімальну заробітну плату.

Мінімальна пенсія в Україні для людей, що отримують мінімальну зарплату - становить 40% від виплат.

Наразі мінімальна зарплата в Україні складає 8 000 гривень, тому мінімальна пенсія мала б бути 3 200 гривень.

Проте уряд встановив мінімальний розмір пенсії - 3 370 гривень.

Українці, яким є 65 років але вони не мають потрібного страхового стажу, отримуватимуть мінімальні пенсійні виплати, а саме 2 725 гривень.

З 1 березня 2024 року в Україні почали діяти нові мінімальні розміри пенсій, зокрема відомо, що 2 980 гривень будуть нараховуватись пенсіонерам, які молодше 70 років зі страховим стажем 30/35 років. Те ж само стотується осіб з інвалідністю І групи, незалежно від віку та стажу.

3 240 гривень отримуватимуть пенсіонерів від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років.

3 370 гривень матимуть пенсіонери старше 80 років зі страховим стажем 20 - 25 років.

У кометарях українці поділилися думками щодо мінімальної пенсії:

"Хай би вони пожили на пенсію 3700. Це не життя. Це- виживання!!!!! І з кожним роком гірше і гірше. Це наруга над людьми. Чиновництво, судді отримують величезні пенсії...",

"Вже хоча б ставили пенсію на рівні з розміром мінімальної заробітної платні. Але й за таку зарплатню тяжко зараз виживати та сплачувати комунальної послуги коли кожен день все дорожчає",

" А хіба ми вині що була така з/плата ,але ж ми платили всі внески ,а ті хто зовсім не працював має більшу пенсію чим працюючі ,всі продажні хто заплатили гарну суму і мають гарну пенсію,ще і вихваляються".

Джерело: 24 канал.

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