На трасі Тернопіль – Львів працівники ТЦК зупинили водія та забрали його з собою для оновлення даних і проходження ВЛК.

На трасі Тернопіль – Львів сьогодні вранці стався інцидент, коли працівники ТЦК зупинили водія автобуса для перевірки документів. Люди, які перебували у автобусі поблизу села Струтин, рішуче вийшли на дорогу, перекрили її та вимагали пояснень щодо зупинки.

За інформацією "Еспресо.Захід", інцидент призвів до повного припинення руху транспорту. На місці події також була присутня поліція для забезпечення громадського порядку.

Повідомляється, що працівники ТЦК зупинили водія автобуса з метою перевірки документів і вимагали, щоб він їхав з ними для поновлення даних та проходження військово-лікової комісії. Це спричинило протестні дії пасажирів, які вийшли з автобуса і розпочали мітинг.

У Львівському обласному ТЦК та СП вже прокоментували такий інцидент. Речниця Нацполіції Львівської області Світлана Добровольська зазначила, що протест тривав близько десяти хвилин, і вона не має інформації про конкретні причини перекриття траси.

Після короткочасного зупину автобуса рух на трасі було відновлено. Водію була вручена повістка у Золочівському ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних, і після цього він повернувся до свого автобуса.

Також в ТЦК зазначають, що в салоні автобуса знаходився ще один водій, тож відсутність першого не впливала на продовження руху.

"Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу", - говорять у ТЦК.

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