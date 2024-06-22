Останнім часом на гарячу лінію Мінреінтеграції надходить багато звернень від внутрішньо переміщених осіб щодо затримки у виплатах. У відповідь міністерство заявило, що всі виплати на проживання за червень для цієї категорії громадян будуть здійснені до кінця місяця. Про це повідомили у Мінреінтеграції.

Згідно з інформацією, отриманою від Мінсоцполітики, всі відповідні виплати будуть здійснені до завершення поточного місяця. У свою чергу, у Мінреінтеграції нагадали, що відповідальність за нарахування та здійснення виплат для внутрішньо переміщених осіб покладена на Мінсоцполітики.

Деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть бути відсторонені від отримання виплат через два місяці. Це стосується тих, чиї виплати були продовжені ще на один шестимісячний період.

У деяких ситуаціях, наприклад, якщо діти здійснюють онлайн-навчання, один з працездатних членів родини може залишитися без роботи. Для інших безробітних, але працездатних членів сім'ї передбачений пільговий період для отримання підтримки у пошуку роботи.

Для осіб, які звертаються за продовженням виплат у травні або червні, ситуація є простішою. Ці люди матимуть два реальні місяці для працевлаштування або реєстрації в центрі зайнятості. Відлік двомісячного періоду починається з 1 травня або 1 червня.

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