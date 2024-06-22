Українців, які перебувають за кордоном, зокрема в Польщі, хочуть повернути на рідну землю.

Українська влада шукають шляхи привернути своїх громадян назад. Згідно з дослідженням міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal, 60% українців, що працюють у Польщі, не використовували свої заробітки в Україні протягом минулого року.

З опитування 1315 українців, які працевлаштувалися в Польщі з березня по травень цього року, видно, що лише 40% використовували свої українські заробітки. Зміна місячних витрат відбулася у 53% з них, але 47% зберегли їхню стабільність.

На запитання про плани майбутнього повернення, отримані в березні цього року:

43% було важко відповісти,

19% планують залишитися у Польщі,

15% не планують повертатися протягом наступних 5 років,

13% мають намір повернутися протягом півроку,

10% планують повернутися протягом року.

Засновник агентства Gremi Personal, Євген Кириченко, підкреслює важливість для України розробити стратегію залучення тих 40% українців, які продовжують витрачати свої гроші за кордоном. Він закликає уряд створити умови, що сприятимуть поверненню громадян, зокрема через поліпшення економічних можливостей, підвищення якості життя і створення перспектив для розвитку, що сприяє зміцненню країни.

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