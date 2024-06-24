У Мінфіні розповіли, чи можуть внутрішньо переміщені особи втратити свої виплати у 2024 році.

У 2024 році на фінансування соціальних виплат у державному бюджеті передбачено 136,5 млрд гривень для майже 5 млн отримувачів. Зокрема, визначено суму виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), кількість яких цьогоріч значно скоротилася.

Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів. Заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев зазначив, що попри фінансові труднощі, уряд планує зберегти всі видатки на підтримку ВПО у 2024 році.

Із загальної суми 136,5 млрд гривень, на допомогу для проживання ВПО передбачено 57,6 млрд гривень, що у 20 разів більше від довоєнних видатків. Ці кошти спрямовані на підтримку переселенців, кількість яких зросла в 11 разів порівняно з 2021 роком.

Кількість отримувачів соціальних виплат зросла на 40% порівняно з довоєнним періодом — з 3,6 млн до майже 5 млн осіб.

"Мінфін разом з урядом щодня працюють над забезпеченням соціального захисту наших громадян. Це підтверджують обсяги видатків, які посідають друге місце після оборонних витрат. Порівняно з довоєнним періодом соціальні видатки зросли в 1,5 раза і зараз складають понад 470 млрд гривень," — зазначив Єрмоличев.

Він додав, що, як і у 2023 році, цьогоріч соціальні та гуманітарні виплати здійснюватимуться за рахунок зовнішнього фінансування, що робить міжнародну допомогу критично важливою під час війни.

Кабінет міністрів забезпечує виконання планових соціальних видатків на 100% — вже профінансовано 243,2 млрд гривень, підкреслив Єрмоличев.

Для ВПО передбачено такі виплати на проживання:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 гривень;

для інших осіб — 2000 гривень.

Кошти перераховують двічі на місяць — 15 та 28 числа.

З березня 2024 року багато громадян втратили право на виплати, і допомога залишилася лише для декількох незахищених категорій.

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