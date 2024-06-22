Українським пенсіонерам розповіли, хто з ним має можливість отримати доплату до пенсії у розмірі 570 гривень.

Пенсіонери в Україні тепер мають можливість отримувати додаткові виплати до своєї основної пенсії. Виплата цього бонусу починається з місяця, в якому пенсіонер святкує свій день народження.

Найбільшу надбавку отримають ті, хто досяг 80-річного віку, для них щомісячна виплата збільшується на 570 гривень.

Про це повідомили у прес-службі Пенсійного фонду України. За чинним законодавством, пенсіонери, які досягли 70 років, мають право на вікові надбавки. Розмір надбавки залежить від віку і збільшується кожні п’ять років.

Зокрема:

Пенсіонери віком від 70 до 74 років включно отримують додатково до 300 гривень на місяць.

Особи віком від 75 до 79 років включно – до 456 гривень.

Пенсіонери старші за 80 років – до 570 гривень. Ці надбавки починають нараховуватись з місяця народження пенсіонера, без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України.

Крім того, важливо нагадати, що українські пенсіонери можуть самостійно збільшити свою пенсію на 54%. Якщо пенсіонер після досягнення 60 років та за наявності необхідного стажу продовжує працювати і відмовляється від отримання пенсії, то при виході на пенсію він отримує додаткові виплати за надлишковий стаж.

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