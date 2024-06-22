Роботодавці, які зловживають своїми працівниками, повинні готуватися до можливих перевірок і штрафів до 3400 гривень згідно з новим законопроектом, схваленим Радою.
Згідно з цим законопроектом, який отримав підтримку у першому читанні 19 червня, відмінено заборону на проведення перевірок і накладення штрафів на роботодавців у разі виявлення випадків мобінгу щодо працівників, що раніше діяла під час воєнного стану.
Проект 11044 був розроблений у зв’язку зі зростанням кількості скарг на мобінг до Державної служби з питань праці. За автором законопроекту, народною депутаткою Юлією Гришиною, це сприятиме розблокуванню можливості проведення позапланових перевірок на основі звернень працівників чи профспілок у випадках мобінгу під час нормального правового режиму.
Голова Комітету Галина Третьякова також підкреслила велику кількість скарг на мобінг, що надходять народному уповноваженому з прав людини. Вона також висловила думку про необхідність уважності до питань соціального захисту прав працівників під час наступних етапів обговорення законопроекту.
Наразі діє Закон «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», який обмежує проведення позапланових перевірок у сфері праці, за винятком конкретних випадків.
Джерело: sud.u
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