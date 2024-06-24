Українським пенсіонерам розповіли, хто з них не має права отримувати доплати за віком.

Більшість пенсіонерів можуть очікувати на додаткові виплати через вік, але не всі вони цього досягають. Є певні обмеження, які призводять до того, що деякі особи не отримають такі доплати.

Закон України надає пенсіонерам можливість отримувати додаткові виплати з віком. Ці виплати збільшуються кожні п'ять років.

Додатки починаються з 70 років. Розмір додатка залежить від віку:

Від 70 до 74 років – 300 гривень щомісяця.

Від 75 до 79 років – 456 гривень щомісяця.

80 років і старше – 570 гривень щомісяця.

Важливо зазначити, що ці додатки не сумуються, але лише збільшуються з віком. Наприклад, якщо спочатку виплата становила 300 гривень, то з часом вона може зрости до 456 гривень.

Є обмеження, які перешкоджають отриманню додатків. Однією з основних умов є велика сума щомісячної пенсії. Пенсіонери, чиє пенсійне забезпечення перевищує 10 340 гривень, не мають права на додаткові виплати.

Також важливо зазначити, що пенсіонери віком від 80 років, які стикаються з погіршенням здоров'я і потребують зовнішнього догляду, можуть отримувати додаткові виплати від держави. Однак для цього необхідно офіційно підтвердити погіршення здоров'я та відповідати певним критеріям, таким як здатність самостійно проживати без постійної підтримки.

Джерело: 24tv

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