Колишні детективи НАБУ збудували кар'єру в "Укрзалізниці", на підприємстві, проти якого вони свого часу розслідували справи щодо зловживань.

Працюючи в НАБУ детективи, зокрема, займалися розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо "Укрзалізниці" та інших структурних підрозділів.

Про це розповів юрист-міжнародник Богдан Устименко.

"Під час роботи в НАБУ Тарас Лікунов, Богдан Бровко та Олександр Риковцев, серед іншого, займалися розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо діяльності АТ "Укрзалізниця", її філій та інших структурних підрозділів.

Важливо розуміти, що розслідування, це не лише збір доказів, але й процесуальні рішення: повідомлення про підозру, затримання, ініціювання арешту, обшуки, оперативно-розшукові та інші репресивні заходи.

Тобто ці детективи мали безпосередній вплив на діяльність службовців УЗ, а значить - могли суттєво впливати і на ухвалення ними тих чи інших рішень, що стосувались роботи акціонерного товариства чи його підрозділів", – повідомив Устименко.

Експерт додав, після звільнення з НАБУ ексдетективи уклали договори з "Укрзалізницею".

За його словами, навіть якщо повірити у "збіг", коли "куратор" діяльності "Укрзалізниці" з НАБУ займає високу посаду в компанії, потрібно пам'ятати, що влаштувавшись в Укрзалізницю, ексдетектив НАБУ порушив закон "Про запобігання корупції".

Юрист-міжнародник наполягає на розслідуванні щодо експрацівників НАБУ.

Джерело: "Українські новини".

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