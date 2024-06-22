Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 22 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 22 червня.

Це чудовий час для встановлення намірів, і якщо у вас є своя особиста колода карт Таро, приготуйтеся викласти її під місячне світло, щоб очистити.

Таро тут, щоб допомогти вам зрозуміти, на якій роботі вам потрібно зосередитися найбільше. Продовжуйте читати, щоб дізнатися, що говорять карти Таро.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 22 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сонце у перевернутому положенні.

Перевернуте Сонце означає, що ви укладаєте вигідну угоду, але це не найкраще, що ви можете зробити. Ось де тобі треба оселитися у своєму серці, Овен.

Можливо, у вас більше не буде часу працювати над цим проектом, а досконалість не обов'язково щоразу. Якщо у довгостроковій перспективі це не має великого значення, практикуйте ухвалення.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Справедливість у перевернутому положенні.

Справедливість не завжди переможе, і ви можете виявити, що хтось із ваших знайомих або навіть ви самі не зобов'язані платити за наслідки вжитих дій.

Благодать є для кожного, і мета не в тому, щоб знову робити щось, як і раніше. Натомість удосконалюйтесь і нехай уроку буде достатньо.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ви піднімаєтеся на вершину цих сходів, і зверху вони виглядають так добре, чи не так, Близнюки?

Ви дійсно зробили собі ім'я, і ​​навіть якщо ви знаєте, що досягли нової висоти, ви, можливо, не готові дозволити своїй конкурентній стороні відпочити.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей, перевернута.

Ти завжди такий відповідальний, Раку, але Лицар Пентаклей у перевернутому положенні, можливо, намагається сказати тобі, що ти маєш дозволити комусь іншому подбати про свої речі.

Ви переходите важливий кордон, і найкраще відсторонитися, щоб вони мали можливість вирости, не будучи надмірно улюбленими.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею, перевернута.

Десятка Пентаклей перевернута вказує на ваші дії щодо служіння та давання.

Ви можете дати лише так багато. Добре бути щедрим, Лео, але зараз від тебе потрібне й інше, що ти можеш запропонувати.

Ваше кохання, час і прихильність - найбільші подарунки, які ви можете подарувати комусь у своєму житті.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Шістка Пентаклеї.

Прямо зараз вам було дано подарунок, який можна отримати завдяки благодійності та підтримці інших. Ви почуваєтеся самотнім у цьому світі, але є люди та служби, які хочуть бути поряд з вами.

Тобі доведеться відпустити свою гордість, Діво, але тільки-но ти це зробиш, шлюзи відкриються. Ви відчуєте, що немає нічого неможливого з усім, що ви отримуєте.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей.

Можливо, вам не вдасться попросити вихідний на роботі або навіть відпочити від сімейних зобов'язань, але Сімка Пентаклей каже вам, що вам потрібно трохи часу для себе, і зробити це якнайшвидше.

Приділити час тому, щоб по-справжньому поміркувати про хороші речі у вашому житті може стати чудовою практикою. Можливо, щодня прокидаєтеся трохи раніше, щоб скласти список речей, за які ви вдячні, це хороший спосіб почати.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Колісниця, перевернута.

Бувають випадки, коли вам просто потрібно сказати, що ви виконали свою частину роботи, і тепер хтось інший має продовжити з того місця, де ви зупинилися.

Ти лояльний, Скорпіоне, але відданість має дійти до певного моменту. Бувають моменти, коли ви бачите, що ваша роль не така ефективна, як ви думали. Отже, настав час рухатися далі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Сімка Пентаклей, перевернута.

Ви дозволили часу пролетіти непомітно, і тепер він знову за роботу. Перехід від перебування до роботи в офісі буде великою зміною в порівнянні з тим, що ви звикли робити.

Заспокойся, повертаючись до гущавини подій. Чекайте, що все буде добре, і не витрачайте надто багато часу на те, чого вам не вистачає вдома.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Кубків

Паж Кубків говорить про щастя, а також може означати, що ви отримаєте радість від людини, яка набагато молодша за вас.

Козеріг, ти отримаєш гарні новини. Скоро на вас чекає щось велике, і ви будете дуже раді почути про позитивні зміни в житті друга.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Ваші емоції зараз можуть бути всюди, тому що ви вчитеся коригувати свої думки та почуття з приводу того, як минув цей рік.

Життя сповнене змін. Водолію, тобі знадобиться час, щоб по-справжньому все це усвідомити, і як тільки ти це зробиш, ти відчуєш, що тобі хотілося б навчитися цього мудрості раніше.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

Не всі хочуть ладити один з одним. Іноді людям подобається бачити, як інші страждають, викликаючи розбрат. Це дивний спосіб контролювати довкілля.

Як то кажуть, Риби, кривдять людей. Ви можете бачити їх дії наскрізь, і ваше рішення відповісти злом на добро не залишиться непоміченим.

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