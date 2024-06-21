Служба безпеки України впровадила комплексні заходи із припинення діяльності нових схем, спрямованих на ухилення від призову, які включали торгівлю фіктивними довідками військово-лікарських комісій. Зазначається, що в результаті цих заходів було затримано понад 10 посадовців, які функціонували як організатори і учасники таких злочинних угруповань.

Крім того, у рамках цих операцій було припинено ще п'ять схем, спрямованих на ухилення від мобілізації та нелегальний виїзд за кордон призовників. Правоохоронні органи у різних регіонах України спільно здійснили заходи, спрямовані на розкриття і припинення цих порушень.

За отримання фіктивних документів та послуги з підготовки втеч за кордон ухилянтам доводилося сплачувати суттєві суми, до 12 тисяч доларів США за "послугу". Проведені заходи охопили різні області країни, включаючи Дніпропетровську, Полтавську, Черкаську, Одеську та Хмельницьку області.

Наприклад, у Дніпропетровській області було викрито діяльність злочинного угруповання, яке виготовляло фіктивні посвідчення про непридатність до військової служби за медичними показниками. У Полтавській області зафіксовано випадки підробки медичних діагнозів для ухилянтів, які навіть не проходили медичний огляд, а отримували документи через корупційні схеми.

Окрім того, на Одещині правоохоронці викрили ділків, які оформлювали військовозобов'язаним фальшиве батьківство над неповнолітніми для виїзду за кордон. У Хмельницькому: на гарячому затримано двох ділків, які продавали підроблені меддовідки про наявність ІІ групи інвалідності. У Черкасах виявили керівника підрозділу одного з комунальних підприємств міськради, який незаконно продавав "місця" в реєстрі наркозалежних обласного наркодиспансеру. Цей чиновник залучив до своєї діяльності завідуючу відділенням та лікаря-нарколога медичного закладу.

За всіма цими фактами ведуться розслідування з метою встановлення всіх обставин порушень і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи впроваджувалися спільно з Національною поліцією за процесуальним керівництвом обласних прокуратур, що підсилює рішучий підхід до боротьби з корупцією та незаконністю у сфері військової служби в Україні.

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