Деякі жінки за знаком зодіаку не люблять прояву ніжності, а інші навпаки постійно фізично обіймають свого партнера.

Отже, якщо ви хочете дізнатися, хто потрапляє в астрологічний рейтинг найласкавіших жінок за знаком Зодіаку – продовжуйте читати.

Які знаки Зодіаку найласкавіші:

Рак (21 червня – 22 липня)

Рак дуже прив'язаний до оточуючих. Щоразу, коли вона має почуття до когось, вона може не висловити їх.

Отже, коли вона перебуває у стосунках, вона обсипає свого партнера обіймами та поцілунками.

Коли вона має сильні почуття, вона просто не може стриматися!

Лева (23 липня – 22 серпня)

Лев любить, щоб ним захоплювалися і любили. Коли справа доходить до вибору партнера, їй потрібний хтось, хто приділятиме їй багато уваги.

Якщо у неї є партнер, що любить, вона, швидше за все, відповість взаємністю на ту прихильність, яку отримує, даючи зрозуміти своєму коханому, наскільки вона піклується про нього.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Терези – справжній романтик. Коли вона дбає про когось, їй обов'язково треба висловити йому свою прихильність.

Вона робитиме щось, наприклад, дарувати своєму партнеру невеликі подарунки та перевіряти його протягом дня, щоб дати йому зрозуміти, що вона піклується про нього.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибам подобаються відносини, які приносять емоційне задоволення. Щоб підвищити близькість у відносинах, вона обов'язково виражатиме свою прихильність різними способами.

Вона вільно обійматиме, коли її партнер почувається погано, і завжди готова затишно пообніматися.

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