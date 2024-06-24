В одній з областей України держава планує запустити експериментальний проєкт, який передбачає надання безкоштовного скрапленого газу для вразливих верств населення. Про це інформують у Мінреінтеграції.

Хто може розраховувати на безкоштовний газ

Проєкт спрямований на підтримку мешканців прифронтових територій, які отримають гуманітарну допомогу у вигляді скрапленого газу. Метою ініціативи є забезпечення вразливих категорій населення необхідними ресурсами на зимовий період. Після випробування проєкту в одній області, планується його розширення на інші регіони.

На спеціальній нараді під головуванням віцепрем'єр-міністерки України Ірини Верещук представники різних міністерств обговорили механізми постачання скрапленого газу в балонах для мешканців прифронтових територій.

Віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук підкреслила: "Ми повинні забезпечити вразливі категорії населення на прифронтових територіях гуманітарним побутовим газом. Важливо об'єднати зусилля і відпрацювати цей процес на Харківщині, щоб потім поширити його на інші прифронтові регіони."

Проєкт у Харківській області

Планується, що першим регіоном, де буде реалізовано проєкт безкоштовної поставки газу, стане Харківська область. Тут будуть відпрацьовані механізми його реалізації, після чого ініціативу розширять на інші регіони.

Як зменшити комунальні платежі за газ

Українці також можуть скористатися субсидіями для зменшення комунальних витрат. Для цього необхідно звернутися до органу соціального захисту. Оформлення субсидії можливе як онлайн, так і офлайн, і для цього потрібні такі документи:

посвідчення особи;

декларація про доходи та витрати домогосподарства;

довідка про доходи.

Варто пам'ятати, що розмір субсидії розраховується індивідуально, враховуючи розмір комунальних платежів, кількість та доходи осіб, які проживають у зазначеному приміщенні.

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