Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 23 червня з передбаченням та використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 23 червня складено астрологами.

Поміркованість – це надмірні роздуми та роздуми в Таро.

Таро показує, що з цього дня кожен знак зодіаку очікує безліч позитивних змін.

Що готує картка Таро?

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 23 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дурень

Овен... щось нове вже на горизонті, і навіть якщо ти не можеш побачити це у всьому пишноті, є ймовірність, що ти відчуєш це до глибини душі.

Це може бути "наступним великим досягненням", якого ви досягнете цього року, і, незважаючи на те, що у вас ще немає плану гри, це не завадить вам стрибнути обома ногами, щоб дістатися туди, куди вам потрібно.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Ієрофант.

Дивно бачити, наскільки добре ви досягнете успіху, якщо узгодите свою місію з місією чогось ще, що вже встановлено.

Ця нова подорож приносить покращений зміст у фразу «якщо ти не можеш їх перемогти, приєднуйся до них».

Замість того, щоб винаходити велосипед і починати з самих низів, ви можете отримати уроки з чиїхось проб і помилок. Це буде так добре для тебе!

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Сонце.

Через піт, кров і сльози ваша наполеглива праця допоможе вам випередити конкурентів. Навіть коли ви зіштовхнетеся зі стіною, ви побачите, що ваші справи досить швидко покращаться.

Ви не витрачаєте час даремно і не приймаєте речі як належне, і це одна з причин, чому ваш успіх покращується. Підтримуйте темпи.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колісниця.

Ти маєш триматися прямо зараз, Раку. Спокуса кинути настільки велика, що ви можете просто вирішити, що краще не робити задуманого.

Трапляються випадки, коли краще не виконувати завдання зі свого списку справ. Вам доведеться зважити всі за та проти.

Якщо в довгостроковій перспективі це немає сенсу, ви знаєте, що завдання полягає в тому, щоб розійтися мирно. Але якщо у вашому житті є щось, чого ви справді хочете, продовжуйте йти.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Ви повинні прислухатися до своїх інстинктів і не боятися наслідувати свою інтуїцію. Коли ви почуєте цей тихий голос, що дає вам мудрість і керівництво, налаштуйтеся на нього.

Всесвіт буде посилати сигнали підтвердження всюди навколо вас, щоб спонукати вас звернути увагу і зробити вибір, який є своєчасним та розумним для вашого майбутнього та вашого життя.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Смерть.

Кінцівки ніколи не бувають легкими, але вони дають можливість почати все з чистого аркуша і зробити те, що ви завжди хотіли спробувати.

Можливо, вам сумно прощатися із друзями, колегами чи родиною.

Зміна роботи, розлучення з коханим чи навіть просто переїзд на нове місце приносить великий стрес, але це непогано. Щось нове ось-ось розгорнеться.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Диявол

Не піддавайтеся спокусі лише тому, що відчуваєте, що не можете протистояти йому. Ваш розум навіть приведе логічний аргумент на користь того, чому цей раз має сенс, але чи так це насправді?

Ви відмовитеся від усього досягнутого прогресу, і тоді вам доведеться починати заново.

По-справжньому розгляньте свої варіанти та подивіться, чи є. ти можеш подолати цей момент. Сильні почуття, які ви відчуваєте, згодом пройдуть.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Справедливість

Життя часом невдале, навіть якщо ти на боці правих.

Є речі, які ніколи не будуть мати сенсу, проте вони продовжують увічнюватися, і ви не завжди можете з цим щось зробити, крім як кинути виклик статус-кво і боротися за зміни.

Ви можете відчути, що потрібно подумати про найкращий підхід прямо зараз, і, можливо, мовчання більше не є відповіддю.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ви чекали на цей момент. Один поворот подій, і раптом ви опиняєтеся у потрібному місці у потрібний час.

Ви зустрічаєте людину, яка може допомогти вам або дати пораду, яку, на вашу думку, вам необхідно почути. Шлях туди зайняв багато часу, але очікування того варте.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Закохані.

Коли серце твоє розділене, важко зрозуміти, що вибрати. Ви ненавидите вибирати один, але тоді ви по-справжньому не зрозумієте, що ви відчуваєте, доки це не зробите.

Неможливо дізнатися, що відчує ваше серце, не пройшовши одним шляхом після закриття дверей по іншому. Вам нелегко приймати такі рішення, але правда приходить невдовзі після труднощів.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Повішений.

Терпіння дається нелегко кожному, але коли ти любиш когось, ти готовий на нього чекати.

Деякий час ви трималися у своєму серці з надією, що вони прийдуть до тями і вчинять правильно.

Але, можливо, настав час почати жити своїм життям, навіть якщо ви залишаєтеся оптимістом. Ви можете зачекати, але не стійте на місці.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць.

Між світлом і темрявою завжди є сіра зона, яка робить те, що ви відчуваєте, розмитим.

Ви не можете скомпрометувати себе, але коли ви не впевнені, ви, здається, чините саме так. Це боляче, але саме так ви дізнаєтесь про Риба.

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