Внутрішні переселенці отримають субсидію на оренду житла цього року. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Спеціалісти Міністерства розробили новий механізм, що передбачає надання субсидії у вигляді часткового відшкодування орендної плати. Пілотний проєкт планують реалізовувати протягом наступних двох років.

На першому етапі впровадження субсидії, допомогу надаватимуть виключно внутрішньо переміщеним особам. У подальшому ж планується розширення програми і на інші категорії громадян, які потребуватимуть такої підтримки.

Навесні було оголошено, що уряд має затвердити це рішення, і вже з червня 2024 року переселенці зможуть скористатися новою фінансовою допомогою. Проте, механізм надання субсидій ще знаходиться на етапі розробки, тому старт проєкту відкладається.

Розмір субсидії на оренду житла

Розмір субсидії буде враховувати вартість оренди житла в конкретному регіоні чи населеному пункті. Це обумовлено значними відмінностями в ціновій політиці в різних частинах країни, таких як Київ, Миколаїв, Закарпаття або невеликі містечка.

На розмір субсидії також впливатимуть:

Кількість осіб у родині, що орендує житло;

Рівень доходу домогосподарства та їх здатність самостійно оплачувати рахунки (чим нижчий дохід, тим більшу частку вартості оренди покриватиме субсидія).

Завдяки новій субсидії, переселенці платитимуть за оренду близько 20-30% від свого сукупного доходу, а решту покриватиме держава. Розрахунки будуть базуватись на нормі 13,5 квадратних метрів житлової площі на кожну особу плюс загальну площу на всіх членів родини.

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