Внутрішньо переміщені особи з Мелітополя, які переїхали до Запоріжжя, можуть отримати нову грошову допомогу. Зокрема, благодійний фонд "Помагаєм" підтримує ВПО із міста Мелітополя. Фондом надається фінансова допомога для родин із дітьми та не тільки, які виїхали з Мелітополя і проживають наразі в Запоріжжі.

Грошова допомога надається в першу чергу сім’ям з дітьми з інвалідністю з Мелітополя, які перемістилися до Запоріжжя та набули там статусу внутрішньо переміщених осіб.

Також мешканці Мелітополя, які зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в Запоріжжі, можуть отримати фінансову допомогу, якщо вони належать до однієї з наступних соціально вразливих категорій:

Родини, чиє житло було зруйноване через війну.

Родини, де одинокий батько або мати виховують хоча б одну неповнолітню дитину.

Сім'ї з однією або більше неповнолітньою дитиною, яку виховує самотня особа, старша за 60 років.

Сім'ї, які втратили близького родича через воєнні дії.

Сім'ї з вагітною жінкою або годуючою матір'ю.

ДБСТ або прийомні сім'ї.

Багатодітні родини.

Внутрішньо переміщені особи з неповнолітніми дітьми.

Для отримання грошової допомоги необхідно відповідати хоча б одному з наведених критеріїв.

Внутрішні переселенці з Мелітополя, які зареєстровані та мешкають у Запоріжжі, мають можливість отримати грошову допомогу через благодійний фонд «Помагаєм». Подача заявок на отримання виплат відбудеться 23 квітня 2024 року (вівторок) з 11:00 до 14:30 години за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, буд. 143.

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