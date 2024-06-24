Українцям розповіли, які штрафи вони можуть заплатити, якщо будуть розпалювати вогонь у непризначеному для цього місці.

Українцям розповіли, де в Україні не можна розпалювати вогонь і які штрафи загрожують порушникам.

Заборонені місця для розведення вогню:

Ліси та лісові масиви: Протягом усього року заборонено розпалювати вогонь у лісах, включаючи використання обладнаних мангалів та інших методів розпалювання. Природно-заповідні території: У національних парках, заповідниках та інших охоронюваних зонах розведення вогню суворо заборонено. Міські зони: У межах міст та сіл дозволено готувати шашлики лише у спеціально відведених місцях. Заборонено розпалювати вогонь у дворах житлових будинків, дитячих майданчиках, скверах та парках. Береги водойм: Відстань від місця розпалювання вогню до берега повинна бути не менше 30 метрів. Інші заборонені місця: Об'єкти військової інфраструктури

Території з високим рівнем пожежної небезпеки

Поля та сільськогосподарські землі

Торф'яники

Штрафи за порушення

Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил благоустрою населених пунктів накладається штраф від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів. Це означає, що за смаження шашлику в забороненому місці можна отримати штраф від 340 до 1 360 гривень.

Крім того, порушення вимог пожежної безпеки, наприклад, залишення непогашених сірників, недопалків або випалювання трави, карається згідно зі статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі дії передбачено штраф від 1 530 до 4 590 гривень.

Де можна смажити шашлики?

Для безпечного приготування шашликів дозволено використовувати лише спеціально облаштовані зони. Це можуть бути території з мангалами або подвір'я приватних будинків, де дотримуються вимог пожежної безпеки.

У багатьох парках існують спеціальні майданчики для шашликів, часто з альтанками. Користування ними може бути безкоштовним або вимагати невеликої плати. Щоб дізнатися, де саме можна готувати шашлики, варто звернутися до адміністрації парку або місцевої громади.

При встановленні мангалу потрібно дотримуватись безпечної відстані від дерев та обов'язково гасити вогонь після використання, щоб уникнути поширення пожежі.

Джерело: novyny.live

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