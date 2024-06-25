У Чернівецькому обласному ТЦК та СП стверджують, що на їхніх працівників напав чоловік, якого везли оновити дані.

У Чернівецькому обласному ТЦК та СП повідомили про напад на військовослужбовців. Там зазначають, що він зробив його після невдалої спроби незаконного перетину кордону.

Повідомляється, що чоловік хотів незаконно перетнути кордон, але його затримали та передали військовослужбовцям ТЦК. Напад він здійснив, коли його везли оновити дані.

"Прямуючи на задньому сидінні службового автомобіля для уточнення даних здійснив напад на військовослужбовців та наніс тілесні ушкодження, здійснив спробу удушення водія ременем безпеки. З метою вгамування порушника було викликано слідчо-оперативну групу, для надання медичної допомоги військовослужбовцям - екстрену медичну допомогу", - говорять у ТЦК.

В установі стверджують, що після цієї ситуації чоловік розмістив відео на просторах Інтернету, де позиціонував себе, як постраждалий.

"Після вчиненого чоловік намагався маніпулювати суспільною думкою, вдаючи постраждалого, та розмістив відповідне відео в соціальній мережі", - додають в ТЦК.

Окрім того, Чернівецький обласний ТЦК пише, що військові, які зазнали травм від рук чоловіка, служили в ЗСУ на початку широкомасштабного вторгнення і проходили службу у десантно-штурмових військах. Однак, були переведені на службу до ТЦК та СП, через здоров'я.

"Закликаємо військовозобов’язаних виконати обов’язок, а усіх громадян - з повагою ставитися до воїнів, які ризикували заради вас власним життям та здоров’ям", - зазначають там.

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