Відомий український ведучий Анатолій Анатоліч публічно засудив одеситів за співи російськомовних пісень. Такий пост з'явився на його сторінці в Інстаграм. Він одразу викликав різні неабиякі суперечки серед українців у мережі - частина підтримала ведучого, а інша почала критикувати.

Ведучий Анатолій Анатоліч викликав значні суперечки в мережі, публічно засудивши одеситів за співи російськомовних пісень. Він розмістив відео, яке нещодавно з'явилося в інтернеті, на якому натовп співає пісню гурту "Пошлая Молли". Незважаючи на те, що музиканти засудили війну та більше не виступають у росії, Анатолія Анатоліча обурило інше.

Справа в тому, що люди співали пісню російською мовою, що швидко підхопили кремлівські пропагандисти. Вони почали поширювати заяви про те, що Одеса нібито є "російським містом". До того ж, посіпаки путіна закликали українців "терпіти" й чекати на "звільнення".

Саме через це Анатолій Анатоліч гнівно звернувся до одеситів.

"Та какая разніца на каком язікє разговарівать? Невже ви так швидко забули, що вони прийшли захищати рускоязичні челюсті в нашу країну? Що з пам'яттю, українці? Ау!" – написав він.

Заява ведучого розділила користувачів на дві сторони. Одна з груп висловила підтримку Анатолічу, тоді як інша зазначила, що подібні мовні скандали необгрунтовані.

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