Двоє радників колишнього президента США Дональда Трампа презентували йому план зупинення російсько-української війни. Про це повідомляє Reuters.

Цей план розробили Кіт Келлог і Фред Фляйц, які під час президентства Трампа у 2017-2021 роках очолювали апарат Ради національної безпеки.

Згідно з планом, якщо Трамп буде обраний президентом США, він може припинити постачання військової допомоги Україні, якщо вона не пристане на переговори, в той час як Росію буде попереджено, що її відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України з боку США.

На переговорах передбачено припинення вогню на основі поточних ліній зіткнення.

Основні положення плану викладені в дослідницькій роботі, опублікованій "Інститутом політики "Америка понад усе" — аналітичним центром, що підтримує Трампа, де Келлог і Фляйц займають керівні посади.

Келлог зазначив, що у разі перемоги Трампа на виборах, буде критично важливо швидко залучити Росію та Україну до переговорів.

"Ми говоримо українцям: "Вам потрібно сісти за стіл переговорів, інакше підтримка з боку США припиниться. А Путіну кажемо: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо ні, то ми забезпечимо Україну всім необхідним для боротьби", – підкреслив він.

За їхньою пропозицією, Москва також може бути примушена до переговорів шляхом відкладення обіцянки про вступ України до НАТО на невизначений час.

Фляйц зазначив, що план не вимагає від України формальної передачі територій Росії, але визнав, що повне відновлення контролю над всією територією України в найближчій перспективі малоймовірне.

Келлог і Фляйц вважають, що для довготривалого миру в Україні потрібні додаткові гарантії безпеки, і що "озброєння України до зубів" буде важливою складовою цього процесу.

Фляйц розповів, що Трамп ознайомився з їхньою стратегією і відгукнувся на неї позитивно. "Я не стверджую, що він повністю погодився з нею, але ми були раді отримати від нього зворотній зв'язок", – сказав він.

Втім, представник Трампа Стівен Чунг зауважив, що офіційні заяви повинні робитися самим колишнім президентом або уповноваженими членами його передвиборчого штабу.

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