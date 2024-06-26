Проти деяких штрафів українцям можна подавати апеляційні скарги лише у судовому порядку.

В Україні за відмову або неявку на повістку до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) встановлено значно збільшені штрафи. Під час дії воєнного стану штраф може становити від 17 000 до 25 500 гривень, що є значним зростанням порівняно з попередніми сумами від 510 до 850 гривень.

Законопроект № 10379, який набув чинності 19 травня 2024 року, передбачив підвищення розмірів штрафів, особливо під час воєнного стану, порівняно з періодом миру.

Штрафи за порушення правил військового обліку, згідно зі статтями 210 і 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), встановлені наступним чином:

Для фізичних осіб:

у мирний час штраф складає від 3400 до 5100 гривень;

у спеціальний період, включаючи воєнний стан, штраф становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію різняться для фізичних та юридичних осіб:

для пересічних громадян у мирний час штраф може становити від 5100 до 8500 гривень;

у спеціальний період, включаючи воєнний стан, штраф також становить від 17 000 до 25 500 гривень.

Для юридичних осіб та посадових осіб органів влади, підприємств, установ, організацій штрафи вищі. Так:

у мирний час – від 17000 до 34000 грн;

у особливий період (зокрема, під час воєнного стану) – від 34 000 до 59 500 грн.

Крім того, зверніть увагу, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) тепер можуть виписувати штрафи за порушення статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення без складання протоколу, але через ухвалу. Супроти таких штрафів можна подавати апеляційні скарги лише у судовому порядку.

Останні новини України:

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок чекають штрафи, деталі.

Як писала Politeka, у Раді запропонували по-новому переслідувати ухилянтів.

Також Politeka повідомляла, в мережі розлетілось нове скандальне відео з мобілізацією.