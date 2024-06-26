Ці грошові допомоги надаються через місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей.

Різноманітна грошова допомога надається українцям. Нові грошові виплати доступні для сімей з Мелітополя, які евакуювалися до Запоріжжя і мають дитину з інвалідністю.

Ці грошові допомоги надаються через місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей. Для отримання цих виплат необхідно звернутися до вказаного Центру і пройти процедуру реєстрації.

Для того щоб отримати грошову допомогу, сім'я повинна відповідати наступним умовам:

Бути евакуйованою з Мелітополя під час повномасштабної війни. Мати статус внутрішньо переміщених осіб. Бути зареєстрованою і проживати в Запоріжжі. Мати у складі сім'ї дитину з інвалідністю.

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Співробітники Центру зв’яжуться з вами та розкажуть про подальші дії. Для отримання допомоги потрібно обов’язково надати довідку ВПО та документи про інвалідність дитини.

Нагадаємо, що додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року. Попередній термін дії програми спливав у червні 2024 року.

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

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