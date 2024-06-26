Різноманітна грошова допомога надається українцям. Нові грошові виплати доступні для сімей з Мелітополя, які евакуювалися до Запоріжжя і мають дитину з інвалідністю.

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Ці грошові допомоги надаються через місцевий Центр захисту та підтримки дітей та сімей. Для отримання цих виплат необхідно звернутися до вказаного Центру і пройти процедуру реєстрації.

Для того щоб отримати грошову допомогу, сім'я повинна відповідати наступним умовам:

  1. Бути евакуйованою з Мелітополя під час повномасштабної війни.
  2. Мати статус внутрішньо переміщених осіб.
  3. Бути зареєстрованою і проживати в Запоріжжі.
  4. Мати у складі сім'ї дитину з інвалідністю.

Для отримання грошової допомоги необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням. Співробітники Центру зв’яжуться з вами та розкажуть про подальші дії. Для отримання допомоги потрібно обов’язково надати довідку ВПО та документи про інвалідність дитини.

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Нагадаємо, що додаткову виплату від ВПП ООН пенсіонерам, які живуть в зоні бойових дій та мають низькі пенсії, продовжили до кінця 2024 року. Попередній термін дії програми спливав у червні 2024 року.

Розмір виплати від ВПП ООН — це сума, що дорівнює різниці між 3250 грн та сумою пенсії, яку пенсіонер, який відповідає усім вимогам, отримує зараз.

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