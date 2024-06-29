Ковельський міськрайонний суд виніс вирок Володимиру Войтюку за крадіжку 77 949 кВт електроенергії. Чоловік самовільно підключився до лічильника місцевої компанії і несанкціоновано споживав електроенергію. За це йому призначили один рік випробувального терміну.

Згідно з рішенням суду від 21 червня, Володимир Войтюк у лютому 2022 року, маючи доступ до лічильника ТОВ «ТЦ Сієна», встановив пристрій для випромінювання електромагнітних полів, що дозволяло йому споживати електроенергію без обліку. У період з лютого 2022 року по березень 2023 року він незаконно використав 77 949 кВт, завдавши ПрАТ «Волиньобленерго» збитків на суму 431 438 грн.

На суді Войтюк визнав свою вину та розкаявся, попросивши не карати його суворо. Відомо, що він є уродженцем села Нужель Ковельського району, пенсіонером, одруженим та раніше не судимим.

«Представник постраждалої сторони не з’явився на судове засідання, подав заяву про розгляд справи без його участі та зазначив, що не має претензій матеріального або морального характеру до обвинуваченого», – йдеться у матеріалах справи.

Суддя Андрій Чалий визнав пенсіонера винним за ч. 2 ст. 188-1 ККУ (викрадення електричної енергії шляхом самовільного використання у великих обсягах), проте звільнив його від основного покарання і призначив один рік випробувального терміну. Це рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Останні новини України:

В Україні задумались над створенням військової поліції: чим вона зможе займатись

Тариф на газ зросте з квітня, але не у всіх: які ціни встановлені в українських компаніях

Одноразова грошова допомога 5000 гривень: хто з українців може ії отримати