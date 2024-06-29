На території України набули поширення нові десятигривневі монети з оригінальним дизайном. Новинку випустив Національний банк України. Вона призначена для використання у всіх комерційних точках та фінансових установах, а також для зарахування на банківські рахунки.

Ця пам'ятна монета з номіналом 10 гривень присвячена військовим медикам Збройних сил України, які забезпечують кваліфіковану медичну допомогу військовим та мирним громадянам. Згідно з інформацією від Національного банку, монета продовжує тему "Збройні сили України" і символізує самовіддану роботу медичного персоналу, який знаходиться на передній лінії оборони та здійснює медичні евакуації, лікування та реабілітацію поранених.

Монета має аверс, ідентичний монеті від 2018 року, з давньоруським орнаментом, що включає номінал, рік випуску та герб України. На реверсі зображено емблему Командування Медичних сил ЗСУ, оточену написами професіоналізму та милосердя.

Монети вже поступають до банків та спеціалізованих інформаційно-технологічних компаній для подальшого розповсюдження серед населення. Загалом заплановано введення майже 10 мільйонів таких оборотних пам'ятних монет у готівковий обіг.

Крім того, з 2 липня монети будуть доступні для покупки в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та в ряді великих банків-дистриб'юторів, зокрема Укргазбанку, Таскомбанку, ПриватБанку, Ощадбанку та ПУМБ.

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