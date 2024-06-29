На Львівщині суд скасував заборону на перетин кордону, накладену прикордонниками на чоловіка, який був виключений з військового обліку через судимість. Суд визнав, що ця заборона порушує право чоловіка на вільне пересування.

Цю інформацію було оприлюднено у Єдиному державному судовому реєстрі у червні 2024 року. Рішення ухвалив Львівський окружний адміністративний суд, який визнав недійсною заборону прикордонників на перетин кордону для чоловіка, виключеного з військового обліку через судимість за тяжкий злочин.

Згідно з рішенням суду, у червні 2024 року чоловік, який був виключений з військового обліку, звернувся до суду після того, як прикордонники у вересні 2023 року відмовили йому у перетині кордону з Польщею на пункті пропуску Грушів на Львівщині.

Відомо, що чоловіка виключили з військового обліку після відбуття покарання за тяжкий злочин у 2019 році, і він не підлягає мобілізації. Незгодний з відмовою прикордонників, чоловік подав позов до суду. Представник прикордонного загону у своєму відзиві на позовну заяву зазначив, що подані документи не давали підстав для перетину кордону.

Суддя Ростислав Москаль дійшов висновку, що рішення прикордонників порушило свободу пересування позивача. Представник прикордонників зазначив, що чоловік не надав документів, які підтверджують його засудження за тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Суддя також наголосив, що під час перевірки документів на паспортному контролі у прикордонників не виникало підозр щодо їх підробки.

"Правомірність дій місцевого ТЦК щодо виключення чоловіка з військового обліку через судимість за тяжкий злочин не входить у предмет доказування у цій справі", – зазначено у висновках суду.

В результаті суддя визнав дії прикордонників незаконними та скасував їхнє рішення, дозволивши позивачу перетнути кордон. Це рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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