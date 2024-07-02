Факти в картах Таро допоможуть людям приймати правильні рішення, пов'язані з діяльністю, а також підготувати необхідний спосіб мислення.

Список щасливих зодіаків згідно з гороскопом Таро на тиждень з 1 по 7 липня:

Овен

Цього тижня успіх буде на боці Овна, і перед людьми відкриються нові можливості у певних областях. Настав час збільшити фінанси і відкриються різні джерела доходу. У уродженців з'являться різні ідеї, пов'язані з їхньою роботою чи діловим життям, і настав час виправдати очікування. Тиждень допоможе ухвалити рішення про відповідні угоди, які можуть принести або зруйнувати ваш стан. Буде впевненість у мисленні та відношенні людей, і, таким чином, шанси на успіх справді високі. Не дозволяйте плутанині зірвати ваш шлях до слави і дотримуйтесь порад експертів. Щасливим кольором стане темно-бордовий.

Близнюки

Тиждень буде сповнений позитивом і любов'ю до знаку зодіаку Близнюки. Туз Кубків у любовному розкладі є показником усталеного кохання у вашому житті. Якщо ви плануєте побратися, то тиждень принесе вам ще більше хороших новин! Уродженці будуть фінансово забезпечені і на роботі буде гармонія. Десятка Пентаклі вказує на те, що зодіак може отримати велику фінансову вигоду, а також на те, що час сприятливий для здійснення відповідних інвестицій. Трійка Кубків у гороскопі говорить про те, що шанси завершити незавершену роботу чи проект справді високі. Вдалий колір цього тижня смарагдово-зелений.

Діва

Для Дів це буде захоплюючий час та можливість максимально використати сприятливі часи. Двійка Кубків гарантує, що щасливий етап у житті близький і шанси виконання завдань дуже високі. Ваші стосунки з партнером залишаться стабільними, а конфронтація зменшиться. Час гарантований для ваших фінансів, і на вашій роботі може бути підвищення по службі. Для ділових людей це гарний час для укладання вигідних угод із відповідним результатом.

Терези

Цього тижня у сімейному та трудовому житті зодіаків Терезів будуть щасливі повороти. Паж Кубків у любовному розкладі вказує на час пропозицій та одруження. Своїми добрими справами люди також набудуть репутації у суспільстві чи оточенні. Тиждень сприятливий для фінансових результатів, тому шанси заробити гроші високі. Ваше здоров'я в цей період залишиться стабільним і є можливість просування по службі. Сімейні стосунки переживають новий виток, і шанси на подорож також великі.

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