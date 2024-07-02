Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 липня, це бурхливий тиждень, зараз навколо крутиться стільки потужної космічної енергії.

Гороскоп Таро на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 липня, цілком імовірно, що ваше особисте життя, близькі стосунки та почуття до обох загостряться цього тижня.

Вам захочеться виразити себе, розкрити давні секрети та ще більше зблизитися з тими, кого ви любите. Для цього необхідно розкрити свою вразливість, а також виявити співчуття до того, чим вони поділяються на відповідь.

Це тиждень розмов по душах та одкровень. Вся справа в тому, щоб створити своє близьке коло і відчувати себе в ньому в безпеці.

Овен

з 21 березня по 20 квітня

Карта Таро для Овна на цей тиждень: Смерть.

Значення: Смерть – це зміна, трансформація та скидання старої шкіри, щоб рости, розвиватися та створювати нову версію себе 2.0. Це ваш шлях прямо зараз, на цьому тижні: рости і розвиватися через ваші стосунки.

Проводьте глибокі обговорення, будьте відкритими, слухайте більше, ніж кажете, приймайте нові погляди та думки. Вас формують, впливають і перебудовують люди, що оточують вас, тому переконайтеся, що вони надихають, добрі, позитивні душі!

Телець

21 квітня - 21 травня

Карта Таро для Тельця на цей тиждень: Імператриця.

Значення: «Імператриця» — про чисте, справжнє кохання. Те кохання, яке ви відчуваєте до свого партнера, дітей, близьких і навіть домашніх тварин! Це сигнал створити або розширити свою сім'ю, возз'єднатися з давно втраченими людьми, яких ви колись любили, прийняти людей, які надихають та підтримують вас на 100%.

Будьте вдома, будьте з тими, кого ви любите та любите, святкуйте свої стосунки, запрошуйте нових членів сім'ї. Любов змушує ваш світ обертатися.

Близнюки

з 22 травня до 21 червня

Карта Таро Близнюків на цей тиждень: Туз Меч.

Значення: все стримується, все закупорюється, все чекає, щоб вирватися назовні. Близнюки, зніміть із себе всі турботи. Ваші близькі можуть сказати, що ви не свій, і вони хочуть підтримати вас та допомогти вам пройти через це.

Розкажіть їм чесно, як справи, поділіться своїми справжніми почуттями, висловіть те, що відбувається. Просто сказавши це вголос, ви відчуєте полегшення та звільнення.

Просто випустивши все це, ви звільните клапан тиску і у вас з'явиться вільний простір, щоб упоратися з тим, що у вас на тарілці. Дозвольте іншим допомогти.

Рак

з 22 червня до 23 липня

Карта Таро для Раку на цей тиждень: Двійка Жезлів.

Значення: пріоритет. Фокусування. Збільште масштаб того, що важливе. Ви дуже популярні, навколо вас багато людей, і вам подобається балуватися всіма сферами та варіантами ваших стосунків. Іноді ви занадто розпорошуєтеся і втрачаєте важливі речі, важливі деталі, головні події.

Зробіть цей тиждень часом, щоб витратити всю свою енергію на двох чи трьох найкращих людей у ​​вашому світі. Присвятіть їм свій час. Зробіть це явним та відомим, проведіть час «якісно», відсвяткуйте їхні успіхи, почастуйте їх. Вам потрібне це перезавантаження.

Лев

з 24 липня по 23 серпня

Карта Таро Лева на цей тиждень: Путівник.

Значення: «Самітник» — це просвітлення, пошук знань, відкриття нових істин та ідей, які буквально висвітлюють новий шлях уперед. Яскраво освітлений та щасливий шлях.

Отже, це тиждень, щоб дізнатися більше про людей, яких ви любите. Сядьте і поговоріть, поставте дивні питання, поверніться до Провулок Пам'яті, поділіться своїми історіями, щоб допомогти їм розкритися. Дізнайтеся, що ними рухає, що змінилося для них цього року, як вони ставляться до майбутнього, що у них на думці… ви знайдете нові точки дотику та можливості для спільного зростання.

Діва

з 24 серпня по 23 вересня

Карта Таро для Діви на цей тиждень: Десятка монет.

Значення: ви хочете будувати довгострокові плани зі своєю другою половинкою, сім'єю чи найближчим другом. Плани, які приведуть вас обох до безпечного, комфортного, багатого та здорового майбутнього.

Десятка монет розповідає про щасливе майбутнє, яке розгортається за задумом, з наміром та цілеспрямованістю. Де ви хочете опинитися через 10 років? Хто у цій історії? Як ви працюєте разом? Що ви можете почати робити зараз, щоб досягти успіху? Узгоджені бачення та плани – ось де це є.

Ваги

з 24 вересня по 23 жовтня

Карта Таро для Терезів на цей тиждень: Зірка

Значення: цього тижня ви можете створити чари у сфері ваших відносин. Вам удалося втілити мрії в реальність. Ви можете виконати своє найзаповітніше бажання. Ви знаєте, що таке? Це буде добрим початком. Тоді ви зможете зробити явні кроки у його напрямку, і Всесвіт зрозуміє підказку та підтримає вас.

Зірка просить вас ставити високі цілі в особистому житті та дружбі, встановлювати високу планку, не зупинятися на досягнутому, тому що ви бажаєте і заслуговуєте на найкраще.

Скорпіон

з 24 жовтня до 22 листопада

Карта Таро для Скорпіона цього тижня: Дев'ятка Монет.

Значення: ви хочете полагодити, полагодити щось, зцілити, перемістити речі, знайти спокій, домогтися рішення. Ви перебуваєте в режимі посередника. Використовуйте цю енергію, щоб покращити свої зруйновані стосунки та ще більше зміцнити добрі стосунки.

Дев'ятка Монет дарує вам дотик Мідас цього тижня. Ваші природні аналітичні здібності стануть у нагоді, тому що ви можете точно бачити, як і чому люди відчувають те, що відчувають, і у вас є чудові ідеї.

Стрілець

з 23 листопада по 21 грудня

Карта Таро Стрільця цього тижня: Трійка Кубків.

Значення: Щасливих днів, Стрілець, Трійка Кубків означає, що настав час вечірки! Святкуйте та насолоджуйтесь з тими, кого ви любите та любите. Ви природжений призвідник вечірок, ви створюєте настрій, змінюєте атмосферу на краще і у вас є безліч позитивної енергії, якою можна поділитися.

Увімкніть його! Розважайтеся, живіть широко, беріть із собою в поїздку інших та насолоджуйтесь усім добрим, що люди говорять про вас. Не недооцінюйте свою здатність робити добрі часи… людям це потрібно прямо зараз.

Козеріг

з 22 грудня по 21 січня

Карта Таро для Козерога на цей тиждень: Королева Кубків.

Значення: ви більш практичні, ніж чуйні і дбайливі (хоча вам і не все одно, ви просто вважаєте за краще показувати це корисними способами, а не блекати про це!).

Проте Королева Кубків бачить, що цього тижня ви почуваєтеся романтичним, люблячим, інтуїтивним і чуйним. Настав час наблизитись до близьких, розповісти їм, що ви насправді відчуваєте, і просто дозволити своїм справжнім, справжнім почуттям вільно звільнитися. Не будьте такими стоїчними та серйозними. Розслабляються. Висловлювати. Ділитись. Давати. Коханий.

Водолій

з 22 січня по 19 лютого

Карта Таро для Водолія цього тижня: Дев'ятка Кубків.

Значення: Ви маєте уявлення про те, якими ви хотіли б бачити важливі відносини у своєму житті. Хитрість тут, Водолій, полягає в тому, щоб взяти на себе відповідальність за це і стати тими змінами, які ви хочете бачити. Подайте приклад.

Поводьтеся так, ніби ця зміна відбулася, і ви перебуваєте у версії 2.0. Вони зрозуміють суть справи, відреагують на вашу нову поведінку, і все розвиватиметься так, як ви хочете. Дев'ятка Кубків — це сигнал до змін, надії на краще та впевненості у собі. Ви можете здійснити це зрушення, але воно починається з вас і вашої ролі.

Риби

з 20 лютого до 20 березня

Карта Таро для Риб на цей тиждень: Шістка монет.

Значення: Дарувати приємно, в цьому є секрет щасливого життя. Ми відчуваємо себе набагато краще, коли наша увага зосереджена на допомозі, підтримці та насназі інших, тому що ми забуваємо свої власні прикрощі і отримуємо подяку, любов і вдячність від людей, про яких ми дбаємо.

Шістка монет просить вас бути щедрими, такими, що люблять і віддають цього тижня. Захищайте, надихайте, допомагайте та виховуйте тих, кого ви любите та любите. Всі дари, які ви даруєте, будуть повернуті вам Всесвіту новим і дивовижним чином. Це називається гарна карма.

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