У київському готелі Hilton в понеділок, 25 червня, було виявлено мертвим аташе посольства США.

Про це стало відомо з джерел NV.

Тіло аташе знайшли в його готельному номері близько 11:00 ранку. На тілі не було помічено жодних ознак насильства, а двері номера були зачинені зсередини. Тіло було передано американському посольству без проведення розтину. За наявною інформацією, у покійного був підвищений рівень холестерину.

«Немає підстав вважати це вбивством», — повідомило джерело NV.

Також відомо, що аташе прибув до України 15 червня.

Раніше Politeka також писала про ситуацію у Львові, коли працівники ТЦК силоміць заштовхали в бус чоловіка. Усе це зняли на відео свідки. Відомо, що чоловік чинив опір. Після скандалу у Львові на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК. Там зазначили, що цей чоловік військовозобов'язаний і останній раз приходив до військкомату дев'ять років тому.

У ТЦК також підкреслили, що військовозобов'язаний провокував співробітників на конфлікт. Як кажуть в ТЦК, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно. Зрештою, чоловіку виписали повістку, після чого відпустили його.

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