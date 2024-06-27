У "ДТЕК" повідомили українцям, коли відключатимуть світло у четвер, 27 червня, і назвали час, коли обсяг обмежень буде найбільшим.

Згідно з повідомленням «ДТЕК», стабілізаційній відключення будуть діяти впродовж всієї доби.

«НЕК Укренерго» дав команду», - повідомили в «ДТЕК Київські електромережі».

Також енергетики попередили українців, що з 17:00 до 23:00 висока вирогідність відключень у світло-сірих зонах.

Додамо, інформацію про те, як саме будуть вимикати електроенергію можна дізнатися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

У свою чергу в "Укренерго" підкреслюють, що 27 червня обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 00:00 до 24:00

"Обсяг обмежень буде найбільшим з 17:00 до 23:00", -попереджають енергетики.

Як повідомляли раніше в «Укренерго», головною причиною застосування заходів обмеження є наслідки вже восьми з початку цього року ракетних ударів ворога по українській енергосистемі.

«Для подолання дефіциту залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі», - кажуть в «Укренерго», додаючи, що саме тому енергетики вімишені застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

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