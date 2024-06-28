На даний момент в Україні не планується знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Основною темою обговорень наразі є економічне бронювання. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Новини. Live".

"Ні, такої пропозиції немає. Представники профільного комітету Верховної Ради обговорюють можливість зниження верхньої межі до 50 років, але пропозицій щодо зниження нижньої межі з 25 років не існує," – зазначив Подоляк. Він підкреслив, що важливо не лише вирішувати, "кого можна мобілізувати", але й розглядати питання "хто здатен фінансувати діяльність цих людей".

"Це включає соціальні виплати, заробітну плату, забезпечення амуніцією. На одного військовослужбовця потрібно мати п'ять осіб, які сплачують податки. Тому економічне бронювання є обґрунтованим," – додав радник керівника Офісу президента.

Подоляк також підкреслив, що питання економічного бронювання є складним і має багато аспектів, зокрема питання справедливості.

"На даний момент більше нічого не обговорюється, і планів знижувати мобілізаційний вік до 21 року немає," – підсумував він.

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