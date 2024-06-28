На даний момент в Україні не планується знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Основною темою обговорень наразі є економічне бронювання. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Новини. Live".

"Ні, такої пропозиції немає. Представники профільного комітету Верховної Ради обговорюють можливість зниження верхньої межі до 50 років, але пропозицій щодо зниження нижньої межі з 25 років не існує," – зазначив Подоляк. Він підкреслив, що важливо не лише вирішувати, "кого можна мобілізувати", але й розглядати питання "хто здатен фінансувати діяльність цих людей".

мобілізація, повістка, призов

"Це включає соціальні виплати, заробітну плату, забезпечення амуніцією. На одного військовослужбовця потрібно мати п'ять осіб, які сплачують податки. Тому економічне бронювання є обґрунтованим," – додав радник керівника Офісу президента.

Подоляк також підкреслив, що питання економічного бронювання є складним і має багато аспектів, зокрема питання справедливості.

мобілізація, повістка, призов

"На даний момент більше нічого не обговорюється, і планів знижувати мобілізаційний вік до 21 року немає," – підсумував він.

Раніше Politeka також писала про ситуацію, яка сталася у Львові, коли працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка в бус.

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