Астрологиня назвали знаки Зодіаку, на який найбільше вплине астрологічна подія, що наближається – розворот Сатурну.

Сатурн – це планета карми і відповідальності. Її розворот відбудеться вже найближчими днями - 29 липня.

«Паралельно з цією масштабною подією Ліліт переходить в Терези та зупиняється в акурат навпроти Нептуна, тим самим напружуючи нептуніанські теми», - розповіла астрологиня і авторка Telegram-каналу Scorpio.

За словами експертки з прогнозів, ці астрономічні події дуже вплинуть на людей, що народилися під знаками Риб, Діви, Стрілець і Близнюки.

«Може бути повний упадок сил, і чим ви старше, тим більше відчувається ця тимчасова планетарна дисгармонія», - попередила астрологиня.

Відповідальність, борги, особисті кордони – усе, каже експертка, буде переглянуто.

«Процес нешвидкий - аж до 15.11. Але прилітати починає уже. Поки Сатурн висить, і свої справи ставить на паузу. Держінстанції та переоформлення у ці дні - туго. Почекайте закінчення червня», - порадила астролог.

Зазначимо, що астрологи вважають Сатурн планетою карми. Планетою, для якої важливі дисципліна і відповідальність, яка керує життєвими уроками.

Сатурн - це чоловіча енергія, яка керує Козерогом і Водолієм. Астрологи також вважають, що Сатурн вчить терпінню та мудрості, змушує людей переживати випробування, щоб вони могли зростати саме духовно. Адже, проходячи труднощі, стикаючись із випробовуваннями, людина починає бачити світ і себе у ньому з нового боку.

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