Сатурн – це планета карми і відповідальності. Її розворот відбудеться вже найближчими днями - 29 липня.
«Паралельно з цією масштабною подією Ліліт переходить в Терези та зупиняється в акурат навпроти Нептуна, тим самим напружуючи нептуніанські теми», - розповіла астрологиня і авторка Telegram-каналу Scorpio.
За словами експертки з прогнозів, ці астрономічні події дуже вплинуть на людей, що народилися під знаками Риб, Діви, Стрілець і Близнюки.
«Може бути повний упадок сил, і чим ви старше, тим більше відчувається ця тимчасова планетарна дисгармонія», - попередила астрологиня.
Відповідальність, борги, особисті кордони – усе, каже експертка, буде переглянуто.
«Процес нешвидкий - аж до 15.11. Але прилітати починає уже. Поки Сатурн висить, і свої справи ставить на паузу. Держінстанції та переоформлення у ці дні - туго. Почекайте закінчення червня», - порадила астролог.
Зазначимо, що астрологи вважають Сатурн планетою карми. Планетою, для якої важливі дисципліна і відповідальність, яка керує життєвими уроками.
Сатурн - це чоловіча енергія, яка керує Козерогом і Водолієм. Астрологи також вважають, що Сатурн вчить терпінню та мудрості, змушує людей переживати випробування, щоб вони могли зростати саме духовно. Адже, проходячи труднощі, стикаючись із випробовуваннями, людина починає бачити світ і себе у ньому з нового боку.
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