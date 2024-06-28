Якщо тренди минулого року повторяться, то вже 2024 року українці в середньому зароблятимуть ще більше.

У другому кварталі 2022 року після початку повномасштабної війни спостерігалося зниження середньої зарплати. Проте до третього кварталу того ж року вона зросла до рівня 14,6 тис. грн, що відповідає показникам першого кварталу. На графіку помітно традиційне статистичне викривлення: у четвертому кварталі через щорічні премії та виплату бонусів середня зарплата значно зростає.

Якщо тренди минулого року повторяться, то вже у 2024 році українці в середньому зароблятимуть близько 23 тис. грн. Основна причина такого підвищення зарплат полягає в дефіциті на ринку праці. Це підтверджується і статистикою зарплат за галузями. Найбільше зарплати зросли в тих сферах, де відчутна нестача працівників: сфера обслуговування, водний транспорт та будівництво.

Зокрема, зарплати в сфері тимчасового розміщення та організації харчування (готельно-ресторанний бізнес, HoReCa) зросли найбільше (на 44,1%). За даними work.ua, у першому кварталі 2024 року в цій галузі середня кількість вакансій, що відкривалися щотижня, становила до 4,8 тис., а кількість розміщених резюме також досягала 4,8 тис.

Якщо динаміка минулого року повториться, то вже в 2024-му українці в середньому зароблятимуть близько 23 тис. грн. Головна причина підвищення зарплат – дефіцит на ринку праці. І це можна підтвердити і статистикою зарплат по галузям. Найбільше зростають зарплати в тих сферах, які страждають від нестачі працівників: сфера обслуговування, водний транспорт та будівництво.

Джерело: OBOZ.UA.

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