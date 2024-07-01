Більше 20 чоловіків з Одеської області намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою. Організатори незаконної переправи вимагали від кожного понад 12 тисяч євро.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
"Спроби перетнути кордон здійснюються великими групами: цього разу на Одещині затримали 24 чоловіків", - зазначено в повідомленні.
Однак, як повідомляють у ДПСУ, виконати свої плани організатори не змогли, оскільки "мандрівники" були помічені прикордонниками.
"Затриманим складено адміністративні протоколи, а організаторів, чиї імена поки що не відомі, активно розшукують", - зазначили у відомстві.
Раніше Politeka також писала про ситуацію, яка сталася у Львові, коли працівники ТЦК силоміць запхали в бус чоловіка. відомо, що чоловік опирався, а свідки зазнімкували все на відео. Після скандалу у Львові на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК. Там зазначили, що цей чоловік військовозобов'язаний і приходив до військкомату востаннє дев'ять років тому.
У ТЦК також підкреслили, що військовозобов'язаний провокував співробітників на конфлікт.Як кажуть в ТЦК, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно.
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