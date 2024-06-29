Щоденне читання однієї карти Таро для всіх знаків зодіаку на 29 червня ми всі вчимося на власному досвіді — і хорошому, і поганому.

Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 29 червня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Навчайтеся під час справи з нумерологією вівторка — число життєвого шляху 22/4, учитель.

Енергія числа 22 допомагає нам здобути найгірші уроки, вирости з них і використовувати їх для розширення можливостей себе та інших.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 29 червня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

У тебе гарна голова на плечах, Овен. Тому, коли настає твоя черга керувати новою ситуацією, ти весь в ідеях, і це трохи пригнічує тебе і інших.

Направте все, що ви хочете принести на стіл, щоб це було корисно і добро. Прагніть бути мотивуючим і надихаючим, дозволяючи людям у вашому житті бути вашими партнерами, а не брати на себе ініціативу.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів, перевернута.

То був довгий шлях для тебе. Ти не розумів, у що вплутуєшся, до самого кінця, але якимось чином ти впорався.

Навіть якщо ви задоволені кінцевим результатом, шанси на те, що ви захочете зробити це знову, невеликі. Це одноразове випробування.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Суд

Ваш розум мчить зі швидкістю мільйон миль на хвилину, і це тому, що ви одержимі тим, що вважаєте за правильне – то чому ж ніхто, крім вас, цього не помічає?

Це може бути те, що ви є тим, хто візьме на себе відповідальність за інформування людей про те, що відбувається. Це буде нелегко зробити, але ви готові до роботи.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Верховна Жриця

Довіра — це дуже цінне для вас.

Ви знаєте, що найкраще, коли людина спочатку заслуговує на любов, перш ніж ви її даруєте, але ви схильні відкрито ділитися своїми почуттями без страху, тому що знаєте, що це того варте, коли ви дозволяєте долі обдаровувати вас дарами любові.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею

Управління капіталом не завжди приносить задоволення, але прямо зараз це необхідно.

Ви хочете купувати хороші речі і мати всі розкішні речі, які, як ви знаєте, ви заслужили, але є також момент, коли вам потрібно скоригувати своє мислення та стати консервативним. По одній речі зараз, Лео.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Пентаклею.

Ви досягли роздоріжжя. Отже, ви перебуваєте посередині, але ви також такі близькі до нового початку.

Тут ви можете вибрати, у якому напрямку рухатись. Ви маєте шанс вибрати, що ви почнете далі.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Лицар Мечів, перевернута.

Не поспішайте робити висновки прямо зараз. Ви думали та спостерігали. І так, це схоже на один шлях, але що, якщо ви помиляєтесь.

У цьому сценарії може бути ще щось. Довіряйте тому, що бачите, але пам'ятайте, що речам може знадобитися час, щоб проявити себе.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Навколо тебе багато підтримки, Скорпіоне. Отже, не хвилюйтеся, якщо у вас немає можливості зробити все це самостійно.

Зрештою, ти дістанешся туди. Все, що тобі потрібно зробити, це вирішити, що ти не здасишся і продовжуватимеш працювати, поки не дійдеш до кінця.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута

Невеликий незапланований хаос може здатися неприємним, але без цієї проблеми, яка показує, де щось не так, ви не знали б, що потрібно виправити, чи не так?

Ця ситуація насправді є прихованим благословенням. Можливо, ви цього не бачите, але є так багато хорошого, що вийде з того, де ви зараз знаходитесь.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута

Ви перестали думати і планувати те, чого хочете. Настав час почати діяти.

Вам потрібно рухатись вперед і не відкладати більше. Нема часу краще, ніж зараз, щоб почати бачити, що майбутнє готує вам.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Королева Пентаклей

Зараз ви знаходитесь у впливовому становищі і можете бути наполегливими, але потрібні люб'язність і доброта.

Не поспішайте нав'язувати свою позицію іншим. Подивіться очима свого серця, щоб вирішити, що робити далі.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Паж Мечів

Плітки завжди доступні, якщо вам потрібно почути їх, але час вирішує все.

Ймовірно, до вас прийде повідомлення з новинами, на які ви не очікували. Це може бути гарним часом для вас, щоб усвідомити речі про себе, своє життя та інших.

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