Відповідно до нового рішення Газмережі, формат однієї з платіжок буде змінено.

Компанія "Газмережі", відповідальна за розподіл газу серед споживачів, закликала абонентів змінити формат оплати за послуги.

Компанія підкреслює, що друк платіжок вимагає значних ресурсів, зокрема електроенергії. Зважаючи на стан енергосистеми, "Газмережі" пропонують відмовитися від паперових рахунків для економії електроресурсів.

Альтернативою паперовим платіжкам є електронний документ, який споживач може легко оформити онлайн.

Як оформити платіжку онлайн Оплату за доставку газу можна здійснити онлайн через особистий кабінет на сайті "Газмережі".

Для цього потрібно:

Увійти в особистий кабінет і вибрати розділ "Історія розрахунків". Натиснути кнопку "Отримати рахунок". За потреби зберегти квитанцію на своєму пристрої.

Також оплату можна здійснити через вкладку "Актуальний рахунок", де відображається інформація про поточний платіж.

Зверніть увагу! Оплату за доставку газу можна здійснювати наперед, причому платіж необхідно вносити щомісяця до 20-го числа.

Джерело: 24tv

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