До кінця цього року курс долара в Україні може зрости до 41 гривні, а до 2029 року цей показник підніметься ще до 54,1 гривні.

До кінця поточного року курс долара в Україні зросте до 41 гривні, а до 2029 року цей показник підніметься до 54,1 гривні.

Як йдеться у звіті МВФ "World Economic Outlook", з 2025 року курс долара почне поступово зростати. У 2027 році він перевищить позначку 50 гривень.

Згідно зі звітом, середньорічний курс гривні до долара буде наступним:

2024 рік — 41,0 грн/долар;

2025 рік — 45,8 грн/долар;

2026 рік — 48,6 грн/долар;

2027 рік — 50,4 грн/долар;

2028 рік — 52,1 грн/долар;

2029 рік — 54,1 грн/долар.

За даними порталу "Мінфін", станом на п’ятницю, 28 червня, середній курс долара в українських банках складає 40,40 грн при купівлі та 40,90 грн при продажу. Готівковий курс становить 40,71 грн (купівля) і 40,80 грн (продаж). Офіційний курс Національного банку України на цей день становить 40,53 грн.

Раніше Politeka також писала нові правила для громадського транспорту, закон підписано. Після початку повномасштабного вторгнення рф до України реформу відклали, але згодом ідею відновили, а закон нарешті було підписано.

Так, було підписано закон, який прирівнює електронний квиток у міському електричному та автомобільному транспорті до паперового. Цей документ дозволяє використовувати е-квиток у громадському транспорті по всій країні.

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