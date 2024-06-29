В СБУ показали перші хвилини після повернення 10 українських полонених додому. Їхній обмін відбувся 28 червня.
Відео опублікували у своєму Telegram-каналі СБУ. Також з'явились фото з повернення наших людей до Києва з російської неволі. На губах людей посмішки, обійми та сльози на очах, нарешті вдома.
В СБУ зазначили, що це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
"Життя кожного українця – найвища цінність!", - додали в СБУ.
Деякі з повернених з полону українців потрапили у застінки рф ще до початку повномасштабного вторгнення.
Додому повернулися:
- Наріман Джелял, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу — захоплений у Криму ще 2021 року;
- Олена Пех та Валерій Матюшенко – цивільні, перебували в полоні від 2017–2018 рр;
- Богдан Гелета та Іван Левицький – священники Української греко-католицької церкви, захоплені в Бердянську за опір окупантам;
- Микола Швець, Наталія Захаренко, Павло Купрієнко, Людмила Гончаренко та Катерина Брюханова – цивільні, захоплені на території Білорусі та позбавлені свободи.
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