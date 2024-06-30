Він пояснив, що його базовий прогноз має на увазі дефіцит в енергосистемі приблизно на рівні 30-35%.

Взимку українців чекають проблеми зі світлом та довготривалі відключення електроенергії. Однак реальні прогнози треба робити наприкінці серпня. Про це заявив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко. Так, гендиректор Yasno озвучив прогноз щодо відключень світла взимку.

"Щоб зробити прогнози стосовно годин зі світлом, нам треба спрогнозувати дефіцит. Для цього треба знати яким буде очікуване споживання і якою буде генерація Зараз частина енергоблоків АЕС ремонті. До початку осені вони запрацюють і виробіток електроенергії буде більшим, ніж сьогодні. З іншого боку, йдуть роботи з відновлення гідроелектростанцій і ТЕС", — зазначив він.

За його передбаченнями, генерація електроенергії ймовірно збільшиться. Він пояснив, що його базовий прогноз передбачає дефіцит в енергосистемі приблизно на рівні 30-35%. Тобто, якщо відновлять критичну інфраструктуру і розподілять залишки, то для споживачів може виникнути дефіцит у розмірі 50%.

Олександр Коваленко також назвав свій базовий прогноз — 12 годин та більше без електричного світла. Це означає, що взимку українці можуть мати електрику навіть 5-6 годин на день.

"Може бути гірше, якщо не відновлять зруйновані потужності та не домовляться про імпорт. Може бути краще, якщо відновлять все заплановане і ще температура буде сприятлива", - додав він.

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