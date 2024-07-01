Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 1 липня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання однієї карти Таро на 1 липня для всіх знаків зодіаку вже тут.

Слідкуйте за тим, щоб наша увага була зосереджена на правильних речах.

Що це означає для знака зодіаку? Читай далі.

Щоденне читання однієї карти Таро за знаком зодіаку на 1 липня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута

Скиньте рожеві окуляри, Овен. Ситуація починає прояснюватись, і тепер, коли ви бачите, що перед вами, шляху назад немає.

Невинність пішла, і це дійсно здорово.

Тепер ви можете відновити контроль над тим, чому дозволили запам'ятатися у своєму житті. Замість того, щоб бути жертвою, ви уповноважена людина.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Ти можеш вигадати своє життя, Телець. Той факт, що ви впоралися не так добре, як ви думали спочатку, не означає, що проблема триватиме вічно.

Вам доведеться знову зібратися і обтрусити пил з черевиків.

Шлях повернув по-іншому, і тепер ви зробите розворот і зробите те, що хочете.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Сімка Мечів

Стережіться, Близнюки. Хоча вам подобається давати людям кредит довіри, ви знаєте, що не завжди слід довіряти людям, які на це не заслуговують.

Коли хтось накидається на вас, він не збирається змінюватись. Вони показують вам, хто вони, і вам слід звернути на це увагу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Туз Меч.

Ти маєш зайняти свою позицію, Раку. Зараз не буде найкращого моменту, щоб сказати, що з тебе достатньо.

Ви любите по-справжньому, коли відкриваєте своє серце, і як би чудово це не було, настав час підвести межу.

Ваш момент настав зараз, і вам не потрібно чекати, щоб це зробити. Це корисно і для тебе, і для решти, тому що це любов до себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Зірка.

Світло в кінці тунелю. Мрія, за яку ви молилися, нарешті збулася, і тепер проблеми почнуть вщухати. Визнайте це.

Коли ви отримуєте подарунок від Всесвіту, це не те, що можна просто насолоджуватися. Відсвяткуйте це. Подякувати. Ваші благословення.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Що далі, Діво? Ви домінували у всіх сферах свого життя, і тепер настав час зробити щось нове.

Ви не хочете, щоб світ пройшов повз вас.

Завжди є щось нове, що можна скуштувати чи щось нове, що можна відкрити. Знайдіть його.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Зробіть крок назад, Терези. Чому поспіх? Виконання рухів не означає, що ви повинні рухатися вперед на повну швидкість весь день. Проведіть деякий час на самоті.

Будьте із собою. Є причина, чому це називається "час для мене". Це для того, щоб ви могли повернутися до вихідної точки та пізнати себе.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею, перевернута.

Все відбувається з якоїсь причини, і чиїсь погані рішення не повинні впливати на вас, якщо ви самі цього не дозволите.

Труднощі — явна ознака того, що час рухатися далі життям. Можливо, ви не знаєте всіх причин, але чи справді вам це потрібно?

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута.

Ти вижив, Стрілець. Ви пережили так багато цього і минулого року, що важко уявити, як ви змогли це пережити.

Хто міг би подумати, що ви зайдете так далеко?

Немає нічого, що ви не могли б зробити, і все буде ставати тільки кращим.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Паж Кубків, перевернута

Ви хочете почути правду, але іноді отримуєте погані новини. Навіть якщо ви хочете, щоб все було краще, це те, що є, і ви повинні це прийняти.

Ви не можете змінити минуле та не можете вплинути на майбутнє. Вам просто потрібно знайти спосіб дослідити, що ви відчуваєте щодо ситуації.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Кубків, перевернута.

Якщо ти не хочеш щось робити, то так і скажи, Водолію. Нелегко підвести когось, особливо якщо ти знаєш, що він марно сподівався.

Але якщо ви живете у своїй істині, ви звільняєте місце для всього, що Всесвіт запланував для вас обох.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Колісниця.

Вибирайте велику дорогу. На вас чекає безліч дивовижних речей, які, як ви знаєте, чекають на вас, і ви такі близькі до золота.

Навіть якщо у глибині душі ви хочете все кинути, не здайтеся.

Якщо ви це зробите, ви відчуватимете, що ви підвели себе. Тримайтеся. Дайте цим відносинам ще один шанс.

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