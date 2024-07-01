У мережі з’явилося відео, на якому поліція затримує одного з уболівальників під час футбольного матчу в Миколаєві. Час та конкретний матч, під час якого відбуваються події, не уточнюються.

На відео, яке опублікував Telegram-канал "Правдивий Миколаїв", видно, як троє правоохоронців намагаються затримати чоловіка, що сидить на трибунах. На стадіоні присутні представники ТЦК.

У підписі до відео зазначено, що це "затримання футболіста", хоча чоловік, якого підозрюють в ухиленні від мобілізації, був одягнений у звичайний, "цивільний" одяг. Чим усе закінчилося, наразі невідомо.

Раніше Politeka також писала про затримання працівниками ТЦК чоловіка у Львові. Там вони силоміць заштовхали його в бус, що потрапило на відео, яке зняли перехожі. Після скандалу у Львові на інцидент відреагували у Львівському обласному ТЦК. Там зазначили, що чоловік не з'являвся до військкомату протягом дев'яти років, а також - що він сам провокував кофлікт.

Військовослужбовці зазначають, що не били людину. Уся справа в тому, що намагаючись використати становище, коли перехожа знімала інцидент на відео, чоловік поводився неадекватно. Врешті військовозобов’язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили.

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