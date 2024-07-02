Вже найближчим часом народні депутати можуть розглянути законопроект і в Україні з'являться нові штрафи.

В Україні можуть ввести новий штраф за перевищення допустимого рівня шуму транспортними засобами, що особливо актуально для мотоциклістів. Планується встановити розмір штрафу на рівні 17 000 гривень. За повторне порушення сума штрафу зросте до 34 000 гривень.

Відповідний законопроєкт №9564 подано до Верховної Ради.

До порядку денного парламенту цей документ було включено на початку лютого. Вже найближчим часом народні депутати можуть його розглянути.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що запровадження штрафу необхідне через те, що деякі водії встановлюють на свої транспортні засоби обладнання, яке значно збільшує шум від роботи двигуна. Це:

порушує тишу та спокій громадян;

викликає невдоволення в суспільстві.

Ситуація погіршується через те, що під час воєнного стану такі шумові звуки схожі на звуки ворожих безпілотних літальних апаратів. Це створює уявлення про авіаційну та ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили та правоохоронців.

Згідно із законопроєктом, за порушення правил шумового режиму передбачено штрафи та можливе позбавлення водійських прав. Зокрема:

за перше порушення – штраф у розмірі 17 000 грн;

за повторне порушення – штраф у розмірі 34 000 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців.

Втім, законопроєкт також передбачає можливість обмежитися лише штрафом за повторне порушення, без позбавлення права керування.

Останні новини України:

Нагадаємо, військовозобов'язаних жінок чекають штрафи, деталі.

Як писала Politeka, у Раді запропонували по-новому переслідувати ухилянтів.

Також Politeka повідомляла, в мережі розлетілось нове скандальне відео з мобілізацією.