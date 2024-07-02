Контроль за виконанням нового закону покладено на керівників закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг.

В Україні штраф за прослуховування російської музики у громадських місцях наразі становить 70 грн. Проте, планується його значне підвищення. Законопроєкт передбачає підвищення відповідальності за такі порушення, щоб зміцнити національну безпеку та зменшити вплив держави-агресора на українське суспільство.

Про це йдеться у законопроєкті "Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України.

Контроль за виконанням нового закону покладено на керівників закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Вони несуть відповідальність за те, щоб російська музика не звучала в їхніх закладах. Штрафи накладатимуться саме на керівників закладів, а не на окремих громадян.

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону №9547, який передбачає підвищення відповідальності за порушення законодавства щодо обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора. Законопроект пропонує штрафи за публічне виконання, показ, демонстрацію та трансляцію в закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів та інших творів російською мовою.

Штрафи за порушення цього закону пропонуються в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить від 5 100 до 8 500 грн. За повторне порушення протягом року штраф складе від 17 000 до 25 500 грн. Такі суми мають стимулювати власників закладів ретельніше контролювати, яку музику вони використовують у своїх приміщеннях.

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