Віялові відключення електроенергії в Україні для промислових і побутових споживачів стали наслідком енергетичного терору з боку росії. Коли зникнуть відключення світла в Україні, прогноз зробили у МВФ.

Так, згідно зі звітом Міжнародного валютного фонду, ситуація стабілізується до 2026 року.

Експерти прогнозують, що цього року українці відчуватимуть дефіцит електроенергії на рівні 10% у середньому по країні. Під час пікових навантажень цей дефіцит може зрости до 30%, але не більше.

Зі зростанням дефіциту промислові підприємства працюватимуть з меншою потужністю, а споживачі стикатимуться з плановими відключеннями світла, особливо взимку. Ситуацію можуть погіршити нові російські обстріли енергетичної інфраструктури.

За прогнозами МВФ, наступного року дефіцит електроенергії в Україні збережеться, але його масштаби будуть меншими порівняно з минулим роком.

Водночас вартість електроенергії для українців може зрости на 60%, що позитивно вплине на доходи енергокомпаній та дозволить покращити ситуацію з постачанням. Фахівці МВФ впевнені, що через два роки дефіцит електроенергії зникне, а віялові відключення будуть скасовані, що стане важливим кроком до стабілізації енергетичної системи України.

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