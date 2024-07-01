Кожна квартира в Україні має закупити енергообладнання на 3-4 тисячі доларів – така пропозиція шокувала українців.

Кожна квартира в Україні повинна буде витратити $3-4 тисячі на закупівлю енергообладнання, оскільки десятиліттями тарифи на електроенергію не покривали її реальної вартості. Ці кошти необхідно інвестувати в нову систему енергопостачання, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк. Його заява обурила українців.

"Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки – вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх немає, але ви їх проїли", – зазначив Павлюк.

За його словами, в Україні десятиліттями встановлювали тариф на електроенергію, який не покривав її реальної вартості. Це призвело до накопичення проблем в енергетичному секторі, які потребують термінового вирішення. Наразі необхідно здійснити значні інвестиції в енергетичну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії та запобігти подальшому погіршенню ситуації.

В коментарях українці нагадали, що держава повинна допомогати та дбати про своїх громадян, як це написано в Конституції.

"Дайте мінімальну зарплату таку як в Німеччині, Франції, Швейцарії і ми будемо за комунальні платити по ціні європейських цін", "Повинні!! А коли вже держава згадає статтю Конституції про те, що мають добробут свого народу забезпечувати?".

Частина українців також впевнена, що олігархи крали та крадуть мільярди, і саме вони повинні доплачувати, а не прості українці з мізерними зарплатами.

"Такі діячі, самі розікрали енергетику, замість модернізувати та оновлювати, а український народ виходить проїв", "Те, що ви не доплачували... десятиліття нам зарплати також у такому випадку доведеться повертати", "Ви с*ки крали мілярдами це хто буде доплачувати...? Всі олігархи які доїли державу?", "То ", "Все життя вони крали, а тепер ми їм винні".

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